Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 11 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 gerileyerek 1 milyon 239 bin 944 adet oldu.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yılın 11 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 8 gerilerken, aynı döneme göre yüzde 6 azalan otomobil üretimi 822 bin 361 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 283 bin adede yükseldi.

Ticari araç grubunda, yılın ilk 11 ayında üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

2023 yılının ilk 11 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 geriledi.

Yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 1 gerileme yaşandı. Bu dönemde, toplam ihracat 915 bin 446 adet, otomobil ihracatı ise 593 bin 562 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024’ün ilk 11 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi ve 1 milyon 109 bin 117 adetten kapandı.

Bu dönemde, otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış gösterdi ve 845 bin 530 adede ulaştı.

Bu arada 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil satışlarından yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarında ise yerli araç payı yüzde 28 olarak gerçekleşti.