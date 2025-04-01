Düzce'nin Yığılca ilçesi Yedigöller istikametinde Sema Ö. İdaresindeki 34 HV 0459 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 60 metre yükseklikten dere dereye devrildi.Haberözel TV (DÜZCE İGFA)

Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan ikisi çoçuk 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Sema Ö ve araçta bulunan Hacer A., Zemzem A., Aynur A., E.A.,A.E.A. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.