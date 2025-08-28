Bostanlıspor ve Karşıyaka Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Mandala Atölyesi, otizmli bireylerin sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor.İZMİR (İGFA) - Bostanlıspor ile Karşıyaka Sanat Derneği’nin ortaklaşa açtığı ve bu yıl da 3. yılını tamamlayacak olan otizmlilere yönelik Mandala Atölyesi eylül ayında Moris Karmona yönetiminde çalışmalarına başlayacak.

Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde açılacak, çarşamba günleri faaliyet gösterecek olan otizmlilere yönelik mandala atölyesinde çağrı yapan Moris Karmona, “Tüm arkadaşlarımızı sosyalleşmeye davet ediyorum. Burada 3. yılımızı tamamlıyoruz. Mandala arkadaşlarımıza yönelik çok yararlı bir çalışma. Bize bu imkanı veren ve her türlü desteği sunan, sergi açılmasına vesile olan kulüp ve dernek başkanımız Avni Erboy’a çok teşekkür ederiz. Bu yılki çalışmalarımızın sonunda yine bir sergi açılışı yapmak en büyük dileğimiz. Herkesi bekliyoruz” dedi.