Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Ritim Atölyesi’nin ikinci dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin ‘Osmangazi Atölyelerde Buluşuyor’ projesi kapsamında açmış olduğu Ritim Atölyesi’nin ikinci dönemi sona erdi. Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölyeye katılan müzikseverler, 6 hafta süresince Müzik Öğretmeni Enes Şahin’den eğitim aldı. Kursiyerler, ritim enstrümanları ve perküsyon aletleriyle teknik ve doğaçlama çalışmalar yaparak ritim çalmayı öğrendi.

Yaklaşık 1,5 ay süren eğitimlerin ardından kursa katılanlar hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olarak kursu tamamladı. Ritim Atölyesi’nin ikinci dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerler için Ördekli Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Kursiyerler sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in elinden aldı.

Ritim Atölyesi’nin ikinci dönemini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan kursiyerler, bu imkanı kendilerine sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.