Şarkıcı Linet'e hırsız şoku! En yakını evini soydu Şarkıcı Linet'e hırsız şoku! En yakını evini soydu
Şarkıcı Karsu bebeğinin cinsiyetini pankartla duyurdu!
Geçtiğimiz temmuz ayında Mike Schrama ile dünyaevine giren Karsu, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 46. İstanbul Maratonu'nda eşini destekleyen Karsu Dönmez, hazırladığı pankartla bebeğinin cinsiyetini...Devamı için tıklayınız