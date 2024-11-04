Şarkıcı Karsu bebeğinin cinsiyetini pankartla duyurdu!
Geçtiğimiz temmuz ayında Mike Schrama ile dünyaevine giren Karsu, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 46. İstanbul Maratonu'nda eşini destekleyen Karsu Dönmez, hazırladığı pankartla bebeğinin cinsiyetini...Devamı için tıklayınız
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