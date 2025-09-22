Yeni sezonda Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek olan ve hazırlıklarını sürdüren Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe’nin düzenlediği turnuvada 3 müsabakayı da kazanarak turnuvayı birinci olarak tamamladı.BURSA (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe’nin düzenlediği voleybol turnuvasına katıldı. Osmangazi Belediyespor, turnuvada Fenerbahçe ve Kocaeli BŞB Kağıt Spor’u 2-1’lik skorla yendi. Turnuvanın son maçında Arkas Spor Kulübü ile karşılaşan Osmangazi Belediyespor, müsabakayı 3-0’lık skorla tamamlayarak turnuvada şampiyon oldu.

Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, turnuvada ortaya koyduğu başarılı mücadelelerle yeni sezona hazırım mesajı verdi.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu şölen yaşattı
