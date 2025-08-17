Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, helikopterle yaptığı hava denetimi sırasında da proje sahasını detaylı biçimde gözlemledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, inceleme sonrası yaptığı basın açıklamasında Yozgat Havalimanı’nın finale doğru gelen bir iş olduğunu vurguladı.

Havalimanı çalışmaları kapsamında 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği pist inşaatını tamamladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, yaklaşık 10 kilometrelik servis ve güvenlik yolunu da bitirdiklerini dile getirdi.

“300 metreye 120 metrelik bir apron bitirdik. Aynı şekilde uçakların taksi yolu dediğimiz, terminale yaklaşan yolları, 265 metrelik taksi yolunu beraberinde bitirmiş olduk" diyen Bakan Uraloğlu, "Burada yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanında çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yıl sonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında da içerisinde devam ettireceğiz. 32 bin metrekare burada bir kapalı alan elde edeceğiz" dedi.

Güç merkezlerinden teknik merkezlerine, güvenlik binalarından yangın söndürme araçlarının bulunacağı binalara kadar bir alanın yapımının tamamlanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tamamen modern yapılarla donatılmış bir havalimanını biz bitireceğiz” diye konuştu.

Projenin hayata geçirilmesi için birçok insanın katkısı ve emeği olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Artık bütün olayın silüeti ortaya çıktı. Yapılar genel anlamda ortaya çıktı. Altyapının tamamını bitirdik. Üstyapıda da yüzde 30’ları geçmiş durumdayız. İnşallah, önümüzdeki sene, sene sonuna kalmadan havalimanımızı açarak Yozgat’ın, bölgenin kullanımına sunmuş olacağız. Biz de çalışmaları yakından takip edeceğiz. Bu havalimanını önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirerek hizmete açacağız” diye konuştu.