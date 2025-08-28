Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi ulaşımda konforu artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.ORDU (İGFA) - Göreve gelinen 6,5 yıllık süreçte 2 bin 400 kilometrelik yolu asfalt ve betonla modern hale getiren ekipler, bu kez şehir merkezine en uzak ilçelerden biri olan Mesudiye’de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bu kapsamda Mesudiye’nin Çaltepe Mahallesine ulaşım sağlayan 3 kilometrelik güzergâh ile Güzle ve Erik mahallelerine hizmet veren 2,5 kilometrelik yol asfalt konforuna kavuşturuldu.

Özellikle yaz aylarında nüfusun arttığı, yüzlerce vatandaşa hizmet eden güzergâhlarda tamamlanan çalışmalar sayesinde ulaşımda büyük kolaylık sağlandı.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi ise yolları modern ve güvenli hale getirmek için yatırımlarını sürdürüyor.