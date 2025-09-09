Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Market, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine destek vermeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Altınordu’da kurulan Sosyal Market ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik, kırtasiye ve giyim gibi birçok ihtiyacını ücretsiz karşılamasına olanak tanıyor. Vatandaşların takdirle karşıladığı Sosyal Market’te 2022 yılında düzenlemeye giden Büyükşehir Belediyesi projeye üniversite öğrencilerini de dahil etti. Böylelikle gençler bu marketten temel ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomik yüklerini önemli ölçüde hafifletti.

KİMİ GIDA MASRAFINI AZALTTI KİMİ KIRTASİYE İHTİYACINI KARŞILADI

Açıldığı günden bu yana birçok vatandaşa umut olan Sosyal Market öğrencilerin de hayatını kolaylaştırdı. Sosyal Market sayesinde kimi öğrenci aylık gıda masrafını azaltırken, kimi de kırtasiye ihtiyacını ücretsiz karşılayarak eğitimine daha fazla odaklanma imkânı buldu.

Bu yıl da kapılarını üniversite öğrencilerine açan market, geçtiğimiz dönemlerde hizmetten faydalananlara destek vermeyi sürdürürken, Ordu Üniversitesini yeni kazanan öğrencileri de bekliyor.

KOLAY BAŞVURU, GÜVENLİ DESTEK

Marketin sunduğu destekten yararlanmak isteyen öğrenciler için süreç oldukça pratik. İkamet belgesi, KYK’dan alınan karşılıksız burs belgesi ve yurtta kalmadığını gösteren belgelerle www.ordu.bel.tr adresinden yapılan online başvuruların ardından öğrencilere özel bir alışveriş kartı veriliyor. Böylece gençler, ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla karşılayabiliyor.

İSTER MARKETTEN İSTER ONLİNEDEN ALIŞVERİŞ YAPILABİLİYOR

Öğrenciler bu marketten A’dan Z’ye pek çok ihtiyacını rahatlıkla temin edebiliyor.

Altınordu’da yaşayanlar doğrudan marketten alışveriş yapabilirken, farklı ilçelerdeki öğrenciler için mobil uygulama üzerinden de hizmet sağlanıyor. Uzak ilçelerde ekipler tarafından ihtiyaçlar götürülerek öğrencilere teslim ediliyor. Böylelikle diğer ilçelerde bulunan öğrencilere de aynı imkandan yararlanabiliyor.