Gölköy ilçesini modern ulaşım ağlarıyla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karagöz-Kuşluvan-Sarıca grup yolunda beton yol çalışması gerçekleştiriyor. Toplam uzunluğu 10 km yolda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede imarlı alanların yanı sıra kırsal alanlarda da ulaşım seferberliğini sürdürüyor. Geride kalan 6,5 yılda Gölköy’de 86 km yolu konfora kavuşturan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

3 MAHALLEYE HİTAP EDİYOR

Geçtiğimiz yıl toplam uzunluğu 10 km olan Karagöz-Kuşluvan-Sarıca grup yolunda beton çalışması başlatan ekipler, bu yıl da çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık 3 km’si beton konforuna kavuşan grup yolunda ekipler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Eski Mesudiye yolu olarak da bilinen ve 3 mahalleye hizmet veren grup yolundaki çalışmalar heyecan uyandırdı. Karagöz Mahallesi Muhtarı Sebahittin Karakütük ve Kuşluvan Mahalle Muhtarı Erdal Deveci yapılan hizmetler için Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Bu yoldan zamanında çamurdan çıkamazdık. Yapılan hizmetle mahallemiz güzel bir görünüm kazanacak. Burası bizim eski Mesudiye yolumuz. Bizim için çok önemli ve değerli bir yol. Bu hizmet 3 mahallenin kurtulması, ilçemizin güzelliği demek. Yapılan hizmet için Başkanımız Hilmi Güler başta olmak üzere emek veren herkese bu nedenle çok teşekkür ediyoruz”