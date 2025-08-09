Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye ilçesi Ortaköy Mahallesinde yaklaşık 1 km’lik güzergahta beton yol çalışması gerçekleştirdi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye ilçesi Ortaköy Mahallesinde yaklaşık 1 km’lik güzergahta beton yol çalışması gerçekleştirdi.

Yolların standardını yükseltmek adına 19 ilçede çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi geride kalan 6 yılda yaklaşık 30 km yolu betonla buluşturarak konfora kavuşturduğu Ünye ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ilçenin kırsal yol ağında yer alan ve ilçe merkezine uzak konumda olan Ortaköy Mahallesinde beton yol çalışması gerçekleştirerek vatandaşların mağduriyetine son verdi.