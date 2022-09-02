Yazoğlu Ailesinin büyüğü ,Bünyamin Yazoğlunun Babası,Ömer Yazoğlunun vefatının yedinci günü dolayısıyla Mevlit programı düzenlendi.Yazıoğlu Aile büyüğü Ömer Yazoğlunun Bayburtta toprağa verilmesinden dolayı Mevlit programını İstanbul’da gerçekleştirdiler.Sevenleri Yazoğlu Ailesine taziyede bulundular.

Mevlit Programı İstanbul Ümraniye’de bulunan Liva Köşk davet salonunda gerçekleşti.

Bayburt1918 FK Kulübü eski Başkanı Bünyamin Yazoğlunun Babası Merhum Ömer Yazoğlunun Mevlit programında Hemşerilerimiz,Bünyamin Yazoğlu nu yalnız bırakmadılar.

Yazoğlu Ailesinin Büyüğü Hayırsever İşadamı Şeref Yazoğlu ve Bünyamin Yazoğlu Mevlit programında kendilerini yalnız bırakmayan Bayburtlu hemşerilerimize teşekkürlerini ifade ettiler.

Mevlit Programına Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman ve yönetimi,Marmara Bayburt Derneği Ali Kemal Birgül ve yönetimi,Köy Dernek Başkanları,Spor Camiasının tanınmış isimleri,İş adamları,Siyasetçiler,Bürokratlar ve hemşerilerimiz katıldı.

Mevlit Programı Bayburtlu Hemşerimiz Selman Okumuş’un Kuran tilavetiyle başladı.Ünlü Mevlithan Mustafa Duman’ın Mevlit ve kaside okumasıyla devam etti.

Program duaların ve yemek ikramının ardından sona erdi.