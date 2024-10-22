Meltem Miraloğlu'nu Amerika sınır dışı etti iddiası! 'Rehin tutuluyorum' demişti... Meltem Miraloğlu'nu Amerika sınır dışı etti iddiası! 'Rehin tutuluyorum' demişti...
Ölümden dönen Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi!
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrası yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi görüyordu. Ölümden dönen ünlü isim, sağlığına kavuştu. Muhtar, aylar sonra ilk kez Bebek'te objektiflere...Devamı için tıklayınız