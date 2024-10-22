Ölümden dönen Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi!
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrası yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi görüyordu. Ölümden dönen ünlü isim, sağlığına kavuştu. Muhtar, aylar sonra ilk kez Bebek'te objektiflere...Devamı için tıklayınız
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