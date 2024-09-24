Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol sayesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere uzaktan eğitim desteği verecek.

BURSA (İGFA) - Eğitime yönelik hayata geçirdiği farklı projelerle öğrencilerin yanında olan Osmangazi Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin kaynaklara erişimini kolaylaştırmak ve sınava daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla yeni bir proje geliştirdi. Osmangazi Kaymakamlığı nezdinde Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında; 11. ve 12. sınıfa giden öğrencilere ücretsiz olarak dijital eğitim içerikleriyle sınavlara hazırlık konusunda destek sağlanacak. Her öğrencinin aynı derecede eğitim ve öğretim hakkına sahip olması, eğitim sürecinde fırsatların dağılımında ve sonuçlarında herhangi bir adaletsizliğin yaşanmaması için ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ ilkesine istinaden bir protokol imzalayan Osmangazi Belediyesi, üniversite adayı öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde yanında olacak.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’ın nezdinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer arasında ‘Uzaktan Eğitim Projesine Yönelik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projeye imza attıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “İlçemizde yaşayan 11. ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin üniversite sınavlarında başarılı olmaları amacıyla böyle bir işbirliği yaptık. Vereceğimiz uzaktan eğitimle öğrencilerimiz sınavlara daha iyi hazırlanarak, daha başarılı olacaklar. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolünün ilçedeki öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Uzaktan eğitim projesine yönelik işbirliği protokolüne dair bilgilendirmeler Osmangazi Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yapılacak.