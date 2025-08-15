Odunpazarı Belediyesi, engelsiz bir kent vizyonuyla hayata geçirdiği sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri ve velileri, belediye tarafından düzenlenen gezi kapsamında Regülatör Piknik Alanı’nda buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Doğayla iç içe geçen etkinlikte katılımcılar birlikte piknik yaptı, top oynadı, müzik eşliğinde çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi. Gönüllerince vakit geçiren öğrenciler ve veliler, hem keyifli anılar biriktirdi hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadı.

Etkinlik sonunda veliler, bu tür anlamlı organizasyonlarla her bireyin sosyal hayata katılımına fırsat tanıyan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi, her bireyin kültür, sanat ve sosyal yaşamın bir parçası olabilmesi için engelsiz projeler üretmeye devam ediyor. Düzenlenen bu etkinlik, “Engelsiz Belediye” anlayışının sadece söylemde değil, günlük yaşamda da hayat bulduğunu bir kez daha gösterdi.