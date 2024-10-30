Taburcu olan Filiz Akın'dan sevindiren paylaşım! Yorum yağdırdılar... Taburcu olan Filiz Akın'dan sevindiren paylaşım! Yorum yağdırdılar...
Nuri Alço yoğun bakıma alındı! Eşi duyurdu: 'Çok riskli bir ameliyat'
Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Nuri Alço, apar topar ameliyata alındı. Bağırsak tıkanıklığıyla mücadele eden ünlü isim, geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alındı. Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal...Devamı için tıklayınız