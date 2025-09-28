Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında karşılaştığı Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nü 44-28 mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 6’ıncı haftasını kayıpsız tamamladı.

Beykoz Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Nilüfer Belediyespor, Üçevler Spor Tesisi’nde oynanan müsabakadan galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz ve Okan Şahin ile belediye meclis üyeleri de takip etti. Nilüfer Belediyespor, evinde oynadığı maçın ilk yarısını 23-17 önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda da rakip takımla arasındaki farkı açan Nilüfer Belediyespor, 44-28 skorla kazandı.

Yoluna kayıpsız devam eden ve ligde 12 puan ile 2’nci sırada yer alan Nilüfer Belediyespor, bir sonraki hafta Ankara Hentbol Spor Kulübü ile karşılaşacak. 1 Kasım’da oynanacak karşılaşma, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda yapılacak.