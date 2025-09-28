Bilecik Pazaryeri'nde Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığımız katkılarıyla, Bilecik Valiliği himayelerinde; Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen Pazaryeri Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivalinin ilk günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Festivalin açılış programına katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, vatandaşlar ve Kınık’ın emekçi çömlek ustalarıyla bir araya gelerek, festival alanında yapılan etkinlikleri inceledi.

Kültürel zenginliğin, sanatın ve üretimin buluştuğu festival; ilçemiz Pazaryeri’nin tanıtımına katkı sağlarken, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.