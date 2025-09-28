Yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge, bu sezonun son açık hava konserini İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi BtcTurk Vadi Açıkhava’da gerçekleştirdi. Atlantis Yapım, SM Production ve Turuncu Partners imzası taşıyan gecede, tüm biletler günler öncesinden tükendi.İSTANBUL (İGFA) - Sahneye çıktığı andan itibaren coşkuyu zirveye taşıyan Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra, sahnede söylemekten hoşlandığı özel repertuvarı ile dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.

SEZEN AKSU’DAN “SEN AĞLA” SÜRPRİZİ

Yeni albümünün heyecanını yaşayan Simge, repertuvarına büyük bir sürpriz ekledi. Albümünde de yer alacak, sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Sen Ağla” şarkısını ilk kez seslendirdi. Seyirciden gelen yoğun istek üzerine şarkıyı alkışlar eşliğinde tekrar söyleyen Simge, büyük beğeni topladı.

Simge, Aksu’nun kendi “Paşa Gönül Şarkıları” albümünde de seslendirdiği bu şarkıyı geçen yıl aldığını ve büyük bir keyifle söylediğini izleyicilerle paylaştı.

Simge, Raisa Vanessa imzalı kıyafetiyle şıklığıyla da göz doldururken güçlü performansı ve özel repertuvarıyla sezonun son açıkhava konserinde dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.