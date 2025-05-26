Hentbol Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu’nu ikincilik ile tamamlayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i makamında ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir, ikincilik plaketini takdim eden takımı kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Hentbol Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu’nu ikinci olarak tamamlayarak, Avrupa’ya gitmeye hak kazanan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı’nı Halk Evi’ndeki makamında ağırladı.

Ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Hentbol A Takım Başantrenörü İlknur Kurtuluş, Genel Menajer Ahmet Serdar Baturkan, İdari Teknik Menajer Metin Güner, takım oyuncuları, menajerler ve meclis üyeleri yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sporun barış ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü vardır; ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.’ Bizim için önemli olan centilmence yarışmak” dedi. Başkan Şadi Özdemir, ligi ikincilikle tamamladıkları için tüm takımı tebrik etti.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da, belediyeye destekleri için teşekkür etti. Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol takımı olarak ilk kez 2'ncilik kupasını aldıklarına vurgu yapan Or, daha iyi başarılara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziyaret sonunda hentbol takımı, ikincilik plaketini Başkan Şadi Özdemir’e takdim etti.