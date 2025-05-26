Konya Karatay Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlediği ödüllü tenis turnuvası büyük bir coşku ve katılımla tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya’nın en büyük kapalı Tenis Kortu’nda gerçekleştirilen turnuva, spor dolu günlere sahne oldu. Turnuvada, 18 yaş ve üzeri kadın ve erkek sporcular; 18+, 30+, 40+ ve 50+ olmak üzere dört farklı yaş kategorisinde mücadele etti. Toplam 149 sporcunun katıldığı turnuvada yaklaşık 160 karşılaşma oynandı.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oldu:

18+ Kadınlar kategorisinde; 1. Rumeysa Bal, 2. Havvanur Koyuncu, 3. Berfin Gaye Akdeniz.

18+ Erkekler kategorisinde; 1. Affan Narin, 2. Ahmet Aydın, 3. Musab Soydemir

30+ Kadınlar kategorisinde; 1. Nadide Aslıhan Şimşek, 2. Zeynep İlerigiden, 3. Şeyma Yaman

30+ Erkekler kategorisinde; 1. Ali Saçıkara, 2. Mustafa Bozoğlu, 3. Zübeyir Polat

40+ Kadınlar kategorisinde; 1. Tülin Şimşek, 2. Zühre Olgun, 3. Derya İnci Çoktalaş

40+ Erkekler kategorisinde; 1. Faik Yıldırım, 2. Hüsnü Polat, 3. Mert Tekin

50+ Kadınlar kategorisinde; 1. Fatma Gezginç, 2. Yurdagül Dündar, 3. Aynur Çetin

50+ Erkekler kategorisinde; 1. İlhami Taytaş, 2. Yusuf Yalçın, 3. Ümit Dışpınar

SPORCULAR KARATAY BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Turnuvaya katılan sporcular, organizasyonun kalitesinden ve Karatay Tenis Kortu’nun imkanlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sporcular, “Her yaştan insanı spora çekmek Karatay Belediyesi’ne yakışan bir hareket oldu. Turnuvada mücadele etmek bizim için çok keyifliydi. Bu tür organizasyonların devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” diyerek Karatay Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

YAVAŞ: AVRUPA STANDARTLARINDA TENİS KORTU KONYA’YA ÇOK YAKIŞTI

Konya Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Yavaş, Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Avrupa standartlarındaki Karatay Tenis Kortu’nun Konya’ya büyük katkı sağladığını belirtti.

Yavaş, “Bu güzel tesisin kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Özellikle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya, Avrupa standartlarında bir tenis kortunu Konya’ya kazandırdığı için teşekkür ederim.” dedi. Karatay Tenis Kortu’nun kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Yavaş, “Bu tesisin, Konya’da tenis sporunun gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz, herkesin spor ya da sosyal faaliyetlerin içinde aktif olarak yer aldığı, daha hareketli bir şehir hedefliyoruz. Çünkü spor; birleştirici, kardeşliği güçlendiren ve insanları bir araya getiren çok değerli bir alan.” ifadelerini kullandı. Konya’nın spor alanında çok daha güzel günler yaşayacağının altını çizen Bilal Yavaş, şehrin spor potansiyelinin giderek artacağını sözlerine ekledi.

DIŞPINAR: KONYA’YI ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIYACAĞIZ

Konya Tenis İl Temsilcisi Ümit Dışpınar da turnuvanın Konya’daki tenis sporunun gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Dışpınar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tenis sporunu yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çeşitli turnuvalar düzenlemeye gayret ediyoruz. Bu süreçte Karatay Belediyesi’ne özellikle teşekkür ediyorum. Şehrimize, standartları yüksek ve modern bir tenis kortu kazandırdıkları için minnettarız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak iki ayrı turnuva düzenledik. İlkini, 13 yaş ve üzeri sporculara yönelik gerçekleştirdik. Bu hafta ise Karatay Belediyesi’nin kortlarında, 18 yaş ve üzeri sporcuların katılımıyla ikinci turnuvamızı tamamladık. En genç sporcumuz 18, en büyük katılımcımız ise 70 yaşındaydı. Toplamda 149 sporcu mücadele etti ve yaklaşık 160 karşılaşma oynandı.” diye konuştu.

KARATAY BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİYDİ

Karatay Belediyesi’nin desteğinin turnuvanın başarısında önemli rol oynadığını ifade eden Dışpınar, “Belediye ekipleri ve kort yöneticileri sabah 8’den gece yarısına kadar yanımızdaydı. Bu özverili destek sayesinde turnuvamız çok başarılı ve keyifli geçti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi. Konya’da tenis altyapısının güçlendiğine dikkat çeken Ümit Dışpınar, sözlerini şöyle tamamladı: “Karatay Belediyesi’nin yanı sıra diğer belediyelerimizin tesislerinde de binlerce çocuk spor okullarında tenis eğitimi alıyor. İnşallah bu çocuklarımızı üst seviyelere taşıyarak, Konya’yı hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştireceğiz. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Karatay Tenis Kortu’nda finali gerçekleştirilen turnuvaya; Konya Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Yavaş, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Mustafa Bozoğlu ve İl Tertip Komitesi Üyesi Ahmet Korkmaz ve Konya Tenis İl Temsilcisi Ümit Dışpınar katıldı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.