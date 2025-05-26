İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tahribatsız Yapı ve Zemin İzleme Yöntemleri Çalıştayı'nda güvenli ve sağlıklı kentleşmenin önemine değindi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bundan sonra hayata geçirilecek çalışmalarda hata yapmamak çok önemli. Binanın yapım aşamasında ciddi denetimler gerekiyor. Gelin şehrimizi hepimizin huzurla, sağlıkla, güvenle yaşayacağı bir kent haline getirelim. Bunu tek başına belediye yapamaz. Herkesin bu çalışmalara katkı sunması gerekiyor” dedi.

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Fizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin iş birliğiyle ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Tahribatsız Yapı ve Zemin İzleme Yöntemleri Çalıştayı” başladı. Bilim insanlarını, uzmanları, sektör temsilcilerini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) buluşturan çalıştaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı. Programda sağlıklı kentleşmenin önemine değinilirken, yapı güvenliği ile zemin özelliklerinin hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

BİLİMSEL YÖNTEMLERLE SAĞLIKLI KENTLEŞME

Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin depreme karşı direncini arttırmak için yapılan çalışmalara değindi. Tugay, zemin, mikrobölgeleme, yapı envanteri, fay hatlarının incelenmesi başlıklarında sürdürülen projeleri de hatırlattı. İnşaat Mühendisleri Odası ile yürütülen yapı envanteri çalışmalarının Bornova ve Bayraklı'da tamamlandığını, benzer çalışmanın diğer ilçelerle süreceğini söyleyen Başkan Tugay, “Burada önemli sonuçlar çıktı. Mutlaka mevcut riskin günümüzde sahip olunan bütün bilgi, birikim ve tekniklerin kullanılması ile ortaya konulması gerekiyor. Bu riskin insan hayatına dair göze alınmış bir risk olduğunu, her bir hayatın asla ödenemeyecek bir bedel değerinde olduğunu unutmadan bu işleri yapmamız lazım. İki ilçede riskli yapılarla ilgili dönüşüm için mümkün olan en hızlı adımları atmak zorundayız. Bu süreci başlattık” dedi.

“5-10 YIL SONRA NE OLUR DİYE HESAPLANARAK YAPILMASI GEREKİYOR”

Sağlıklı kentleşme için hızlı adımlar atılmasının önemine dikkat çeken Tugay, “Bir yapıya eğer bu işi bilen insanlar, meslek uzmanları, akademisyenler 'riskli' diyorsa, kamu yöneticisinin 'Buyurun riskli binalarda oturun' deme hakkı yok. İnsanlara doğru bilgi vererek, çözüm üretmek zorundayız. Şehrimizde güvenli olmayan zeminler ve risk taşıyan binalar var. Bundan sonrası için hata yapmamak çok önemli. Binanın yapım aşamasında ciddi denetimler gerekiyor. Her şeyin sadece bugün için değil 5-10 yıl sonra ne olur diye hesaplanarak yapılması gerekiyor” diye konuştu.

“HERKESİN BU ÇALIŞMALARA KATKI SUNMASI GEREKİYOR”

2020 İzmir depreminde binaların yıkıldığı anları asla unutamadığını, 6 Şubat'ta ise bambaşka bir dramın yaşandığını ifade eden Başkan Tugay, “Bu işin doğrusuna hep birlikte karar verelim. Gelin şehrimizi hepimizin huzurla, sağlıkla, güvenle yaşayacağı bir şehir haline getirelim. Bunu tek başına belediye yapamaz. Herkesin bu çalışmalara katkı sunması gerekiyor. Kimin sözlerine inanılır? Mesleğinde bilgili, uzman kişilerin, bilim insanlarının sözüne inanılır. Bilim insanları, uzmanlar konuştuğu zaman insanlar dinliyor. Ama eğer onlar kendi arasında farklı şeyler söyler ve konu dağılırsa, ana konuyu korumazsak kafalar karışıyor. Bütüne baktığımız zaman 2025 yılında İzmir'de yaşayan bir vatandaşımızın oturması gereken bina nasıl olacak? Güvenli, sağlıklı ve çevreye zarar vermeyen binaları nasıl yapacağız? Bunu başaramayacak mıyız? Bunu illa Japonya ve Kore'den birilerinin icat etmesi ve sonra bizim onlardan taklit etmemiz mi gerekiyor? Ben İzmir'in uzun yıllardan gelen o kültürü, duyarlılığı ile bunu yapabileceğine inanıyorum. Bu inançla belediye başkanlığı yapıyorum. İş arkadaşlarıma güveniyorum. Bütün zor şartlara rağmen çalışmalarını yürütüyorlar. Ama sizi de yanımızda görmeye ihtiyacımız var” dedi.

“İKİNCİ BİR 30 EKİM YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinancan Öziçer de yapılan çalışmanın önemine değindi. Öziçer, “Bu çalıştay, kentimize, ülkemize, yaşama dair pratikliği geliştiren, kolaylıklar sunan, bilim ve teknolojinin ışığında, iki farklı meslek grubunun birleşerek neler yapacağının bir kanıtı. Çalıştaydan sonra hepimizin vizyonunun, ufkunun genişleyeceğini düşünüyorum. İkinci bir 30 Ekim deneyiminin yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

YAPI STOKUNUN RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Bengi Atak ise toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmek adına tahribatsız yapı ve zemin izleme gibi teknik bir konuyu ele aldıklarını ifade etti. Atak, şunları söyledi: “Kentimizin mevcut yapı stokunun büyük bir bölümü, ne yazık ki bilimsel denetimden uzak üretim süreçlerinin izlerini taşıyor. Bu yapılar sadece yaşlandıkları için değil aynı zamanda nasıl davrandıklarını bilmediğimiz için ciddi bir hayati risk taşıyor. Hızlı ve etkili şekilde yapıların mevcut durum değerlendirmelerinin yapılarak sınıflandırılmaları ve gerekli görülenlerin üzerinde güçlendirme, dönüştürme çalışmalarını gerçekleştirmekle yükümlüyüz.”

“DOĞRU, BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYMAK ZORUNDAYIZ”

Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kart da ülkede her zaman benzer acıların yaşandığına değinerek, “Depremler ülkemizin değişmez gerçeği ve bizler bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Depremin olumsuz etkilerinden en az zararla çıkmak için hem yönetsel hem de bilimsel açıdan yapılması gerekenleri, hem ahlaki hem de insani açıdan yerine getirmek zorundayız. Yaptığımız işin bilincinde ve sorumluluğunu bilerek, doğru, bilimsel çalışmalar ortaya koymak zorundayız. Ülkemiz ve halkımız için doğru mühendislik projelerini hayata geçirmeliyiz” dedi.

“KONUMUZ TEKNİK AMA İNSAN HAYATINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna ise ülkenin en acil konularından birine eğilmek için toplandıklarını söyledi. Nusret Suna, “Konumuz teknik ama insan hayatını doğrudan etkiliyor. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunu sadece bir tespit olarak değil aynı zamanda sorumluluklarımızı hatırlatan bir gerçeklik olarak düşünmek zorundayız. Biz ne zaman bu gerçeği unutsak, yer kabuğu bize bunu hatırlatıyor. Ülkemizin hem insan gücü açısından hem de teknik, bilimsel donanım açısından önemli bir birikimi söz konusu. Bilimin, mühendisliğin ve aklın bize sunduğu yol çok açık. Öngörmek, izlemek ve hazırlıklı olmak. Sadece inşa etmek yetmiyor. Asıl mesele izliyor muyuz, gözlüyor muyuz, anlıyor ve uyarıyor muyuz?” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Tugay, katılımcılara plaket verdi.