Nilüfer Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konusundaki çalışmalarını dijital platforma taşıdı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yuvalandırma Şenliği'nde vatandaşlara "Satın alma, sahiplen" çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya Belediyeleri ile Bursa, Nilüfer ve Osmangazi Kent Konseyleri iş birliğinde düzenlenen Yuvalandırma Şenliği’ne katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ile birlikte kurumların çalışmalarını inceleyen Özdemir, hem vatandaşlarla hem de sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanlarla yakından ilgilendi.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün standını da ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, belediyenin bu alandaki öncü çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şadi Özdemir, 2003 yılından bu yana sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Kuruçeşme Mahallesi'nde inşaatı devam eden yeni barınma ve rehabilitasyon merkeziyle hizmetlerini genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlara haftanın 7 günü hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Çeşitli derneklerle iş birliği yaparak sahipsiz can dostlarımıza yeni yuvalar bulmaya gayret ediyoruz. Ayrıca, bu hizmetlerimizi dijital platforma taşıdık. Vatandaşlarımız, e-Devlet şifreleriyle e-islem.nilufer.bel.tr web sitesi üzerinden sahiplenmek istedikleri kedi ya da köpekleri seçebiliyorlar" dedi.

Vatandaşları sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Satın alma, sahiplen" diyerek toplumsal duyarlılığa katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.