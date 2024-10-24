Telefon şifresini unutturan aşk! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz hakkında konuştu! Telefon şifresini unutturan aşk! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz hakkında konuştu!
Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi'nin 'kademeli ayrılık' sessizliği!
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti. Ayrılık sonrası yaptığı Şahinkaya'nın "kademeli ayrılık" tanımı ise sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Günler...Devamı için tıklayınız