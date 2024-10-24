Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi'nin 'kademeli ayrılık' sessizliği!
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelmişti. Ayrılık sonrası yaptığı Şahinkaya'nın "kademeli ayrılık" tanımı ise sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Günler...Devamı için tıklayınız
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