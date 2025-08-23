Antika meraklılarını bir araya getirecek olan Nevşehir Antika Pazarı Nevşehir Kalesi’nde hizmete açılacak.NEVŞEHİR (İGFA) - Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’de, tarihi kale bu yıl ilk kez bir antika pazarına ev sahipliği yapacak. Nevşehir Belediyesi’nin kültürel faaliyetler çerçevesinde düzenleyeceği etkinlik ayda 1 defa gerçekleştirilecek. Yarın düzenlenecek olan antika pazarı, sabah 08.00’dan akşam 20.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kapadokya’nın farklı noktalarında antika pazarları organize eden Antika Pazarları Kurucu Başkanı Mehmet Yuğuran, “Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir’de tarihi kalede bir ilki gerçekleştirip antika meraklılarını ağırlayacağız. Tarihinde ilk kez gerçekleşecek bu etkinliğe tüm halkımızı davet ediyorum. Bu organizasyonda destekleri için Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Antika Pazarı’nın hayırlı olmasını temenni ederek; "Tüm vatandaşlarımızı çocuklarıyla, eşleriyle birlikte tabiri caizse ailecek Antika Pazarı’na davet ediyorum. Bu pazarda sanat var, kültür var, geçmiş var, anılar var. Herkesi kültürde, sanatta, anılarda buluşmaya davet ediyorum. Bütün antika severlere, şehir dışından gelen dostlarımıza iyi gezmeler diliyorum. Ayda 1 Nevşehir Kalesi’nde düzenlenecek bu kültürel etkinliğin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Antika pazarı takvimi şu şekilde:

Ayın ilk haftası: Ürgüp, Ayın ikinci haftası: Avanos, Ayın üçüncü haftası: Ortahisar, Ayın son haftası Pazar günü: Nevşehir Kalesi.

Etkinlik, antika ve koleksiyon meraklılarına tarihi atmosfer içerisinde alışveriş ve gezinti imkanı sunarken, bölgedeki kültürel ve turistik hareketliliğe de katkı sağlayacak. Geçmişle geleceği buluşturacak etkinlikte hem Nevşehir halkı hem de yerli ve yabancı turistler, tarihi kale içinde kurulan Antika Pazarı’nda nadir parçalar ve antika ürünlerini inceleme fırsatı bulacak.

Çevre illerden ve farklı bölgelerden de gelen satıcı ve alıcıların bir araya geleceği pazarda; eski paralar, tarihi gramofonlar, pikaplar, plaklar, gaz lambaları, at arabası, kanı tekerlekleri, eski saatler, porselenler gibi antika değeri taşıyan birçok eşya vatandaşların beğenisine sunulacak.

Antika ve eski eşya tutkunlarını buluşturacak olan Nevşehir Antika Pazarı, Nevşehir Kalesi’nde her ayın son haftası Pazar günü kurulacak.