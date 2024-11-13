31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde Nevşehir Belediye Başkanlığını kazanan Rasim Arı, Kocaeli'den önemli ziyaretçileri ağırladı.NEVŞEHİR (İGFA) - ANAYURT Yayınları tarafından organizasyonu yapılan 7. Niğde Kitap Fuarı sonrası İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Mustafa Anayurtlu ile gazeteci yazar Yüksel Ercan Nevşehir Beediye Başkanı Rasim Arı’ya “Hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi.

Son derece samimi bir hava içerisinde geçen ziyaret sırasında Nevşehir Belediye Başkanlığ'ını kazanan İYİ Partili Rasim Arı göreve geldikten sonra yaptığı çalışmalar ile ilgili Mustafa Anayurtlu ve Yüksel Ercan’a bilgi verdi.

Görüşme sırasında Belediye başkanı Rasim Arı’ya Yüksel Ercan’ın “Köşedeki Hayat ve Eskimeyen Yazılar” isimli kitapları hediye edildi.