Kayseri Talas Belediyesi'nin, 6 yıl önce kırsalda başlattığı ve hizmetleri doğrudan vatandaşların mahallesine taşıyarak talep ve sorunlara yerinde çözüm ürettiği "Belediye Mahallemizde" uygulaması hız kesmeden sürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da zaman zaman çalışmalara katılarak yürütülen işleri yerinde koordine ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler, ilaçlama ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere tüm belediye ekiplerinin eş zamanlı olarak görev aldığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, KASKİ, Kayserigaz ve KCETAŞ da destek veriyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak için 60’dan fazla iş makinesi ve 250’den fazla personelle sahadayız. Amacımız mahallemizdeki ufak tefek aksaklıkları gidermek ve daha güzel, daha kullanışlı ve konforlu hale getirmek" ifadelerini kullandı.

İnceleme sırasında personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Yalçın, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Belediye Mahallemizde uygulaması, planlanan takvim dahilinde ilçenin diğer merkez mahallelerinde de devam edecek.