Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin sorunları ve geleceğine yönelik planlarında akademik odalarının görüşlerine önem verdiklerini söyleyerek, katılımcı yönetim anlayışını bir kez daha vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Akademik Odalar Birliği’nin Eylül ayı olağan toplantısına katılarak kentin gelişimi için önemli gündem başlıklarını değerlendirdi. BAOB Yerleşkesi’ndeki toplantıya, ilçe belediye başkanları, akademik oda başkanları ve meslek odalarının temsilcileri ilgi gösterdi.

Bursa’nın geleceği konuşuldu Bursa’nın geleceğine yön verecek başlıkların masaya yatırıldığı toplantıda, kentleşmeden ulaşıma, çevre sorunlarından sosyal ve kültürel çalışmalara kadar birçok konu ele alındı. Akademik odaların sorun, öneri ve beklentilerini dinleyen Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin yol haritasını da katılımcılarla paylaştı.

“Bursa’ya daha yaşanabilir hale getireceğiz” Akademik odaların bilgi ve birikimlerinin kent yönetiminde önemli olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Katılımcı yönetim anlayışını çok önemsiyoruz. Bursa’yı birlikte yönetmek istiyoruz. Akademik odalarımızın görüş ve önerileri, kentimizin geleceğinin şekillenmesinde yol gösterici oluyor. Ortak akılla hareket ederek Bursa’yı daha yaşanabilir, daha çağdaş ve herkesin gülümseyerek yaşadığı bir kent haline getireceğiz” diye konuştu.

Kentte yaşanan sorunların çözümünde iş birliğine hazır olduklarını belirten Akademik Odalar Birliği Başkanı Metin Öztosun ve akademik oda temsilcileri, toplantıya katılarak görüşlerini paylaşan Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.