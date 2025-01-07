MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları’nın iki yıllık titiz çalışmaları sonucu hazırlanan Bursa Ekonomisi Raporu, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları’nın iki yıllık titiz çalışmalarıyla hazırlanan ‘Bursa Ekonomisi Raporu’, düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna sunuldu.

Bursa basınının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa MÜSİAD Şubesi Sektör Kurulları’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Halil Atalay ve 16 Sektör Kurulu Başkanı katıldı.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, etkinlikte yaptığı konuşmasında Türkiye ekonomisinin son dönemdeki başarılarına ve yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Türkiye’nin 2024 yılı sonunda 262 milyar dolarlık ihracat rekoruna ve 1 trilyon 130 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak önemli bir başarı elde ettiğini belirten Başkan Şenocak, “Enflasyonla mücadelede alınan sıkı para politikalarının etkisiyle ekonomimizin dirençli yapısı güçlenmiş ve yıllık enflasyon son bir buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bu gelişmeler, 2025 hedeflerimize olan inancımızı pekiştirmektedir. Merkez Bankası’nın yüzde 21 enflasyon hedefini yakalayacağımıza ve ekonomik toparlanmanın hızlanacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

PLANSIZ SANAYİ MODERN OSB’LERE TAŞINMALI

Başkan Şenocak, Bursa ekonomisinin Türkiye’nin üretim ve ihracat lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayarak, şehrin 18,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ekonomiye güç kattığını ifade etti. Ancak, ihracatta Kocaeli’nin ardından 4. sıraya gerilemiş olmasının, Bursa’nın potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilemediğinin göstergesi olduğunu belirten Şenocak, “Şehrimizin hak ettiği üst sıralara ulaşması için yenilikçi adımlar atılmalı, katma değerli üretim ve dijital dönüşüm konularında ciddi yatırımlar yapılmalıdır.” şeklinde konuştu. Toplantıda, sanayicilerin sorunlarına özel bir vurgu yapıldı. Özellikle şehir içinde sıkışan plansız sanayinin, modern organize sanayi bölgelerine (OSB) taşınmasının gerekliliği belirtildi. Şenocak, bu adımın yalnızca üretim süreçlerini iyileştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda şehir içi trafiği ve altyapı üzerindeki baskıyı da azaltacağını ifade etti.

KOBİ’LERİN FİNANSMANA ULAŞIMI KOLAYLAŞMALI

KOBİ’lerin üretim ve ekonomideki kritik rolüne vurgu yapan Başkan Şenocak, “Uygun finansman kaynaklarının sunulması, düşük maliyetli krediler ve ihracat teşvikleri, sanayimizin sürdürülebilir büyümesine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu adımlar, sadece bugünün sorunlarını çözmekle kalmayacak, aynı zamanda Bursa’yı geleceğin ekonomisine hazırlayarak daha güçlü ve dirençli bir sanayi altyapısına kavuşturacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ODAKLI BİR YOL HARİTASI

Bursa Ekonomisi Raporu’nu hazırlayan MÜSİAD Sektör Kurullarına teşekkür eden Başkan Şenocak ‘Bu çalışmamız yalnızca mevcut durumun bir analizi değil, aynı zamanda geleceğe dair çözüm odaklı bir yol haritasıdır. Raporda, 16 sektörün dünya, Türkiye ve Bursa ölçeğindeki mevcut durumları detaylı bir şekilde ele alınırken, karşılaşılan sorunlara yönelik stratejik çözüm önerileri sunuluyor. Lojistik altyapının güçlendirilmesi, enerji verimli projelere destek verilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi gibi başlıklar raporun öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Katma değerli üretimden lojistik altyapıya, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye kadar birçok alanda somut öneriler sunan raporumuz, Bursa’nın ekonomik hedeflerine ulaşmasında rehber olacaktır. Bursa iş dünyası olarak, birlik içinde çalışarak şehrimizi daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşıyacağız” diye konuştu.

GELECEĞE YAPILAN YATIRIM: HAMİLİK PROJESİ

Programda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Halil Atalay da Bursa sanayisinin en büyük sorunlarından birinin nitelikli eleman eksikliği olduğunu söyledi. Bu konuda Meslek Liseleri Hamilik Projesi’ni yürüttüklerini söyleyen Atalay “Projemiz kapsamında, 16 farklı meslek lisesindeki öğrencileri sektör temsilcileriyle bir araya getiriyor, onların kariyer planlamalarına ve iş dünyasına hazırlanmasına destek oluyoruz. Öğrencilerimiz, iş dünyasının tecrübelerinden faydalanırken, sektörel beklentiler ve kariyer yönetimi konularında bilgi sahibi oluyor. Düzenlediğimiz atölye çalışmaları ve seminerlerle, gençlerimiz hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanıyor. Böylece, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü oluştururken, öğrencilerimize de iş dünyasına daha güçlü adımlarla giriş yapma imkânı sunuyoruz. Bu projeyi, yalnızca bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda geleceğimizi inşa etme çabamızın önemli bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.