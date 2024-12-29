Türk halk müziğinin efsanevi isimlerinden Musa Eroğlu, Jolly Joker Mersin sahnesinde unutulmaz bir konsere imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Yıllar sonra Mersinli dinleyicileriyle buluşan sanatçı, türküleriyle adeta hasret giderdi.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Eroğlu, sazıyla ilk notayı çalar çalmaz seyirciler ayakta alkışladı.

Repertuarında halk müziğinin en sevilen eserlerine yer veren usta sanatçı, gece boyunca dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Konser, Eroğlu’nun teşekkür konuşması ve coşkulu bir finalle sona erdi.