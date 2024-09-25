Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlediği 13. Uluslararası Antalya Gitar Festivali 26 Eylül Perşembe Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başlıyor. 3 gün boyunca devam edecek festivalin sanat danışmanlığını ise klasik gitarın önemli virtiözlerinden Ahmet Kanneci üstlenecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da klasik gitarın önemli virtiözlerini bir araya getiren, Türkiye’nin gitar dalında en uzun soluklu festivali olan Uluslararası Gitar Festivali 13’üncü kez sanatseverlerle buluşuyor. Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen Festival, 26-28 Eylül’de belediyenin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sanat danışmanlığını Ahmet Kanneci’nin yaptığı festivalin açılış gecesinde Luciano Lombardi sahne alacak. 27 Eylül’de Sinan Erşahin’in müzikseverlerle buluşacağı festivalin kapanış gecesinde ise Xuanxuan Sun sahnede olacak. 3 gün boyunca devam edecek konserler saat 20.00’de başlayacak.