Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için Menteşe-Akyaka hattında 1 TL uygulamasını 1 Eylül itibarıyla hayata geçiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemek amacıyla Menteşe-Akyaka hattında 1 TL’lik ulaşım uygulamasını başlatıyor. 1 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak uygulama, “Muğla Kart Plus” sahibi öğrencilerin yalnızca 1 TL ödeyerek Akyaka’ya ulaşmasını sağlayacak.

MUPA RAPORU GENÇLERİN TALEPLERİNİ ORTAYA KOYDU

Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) hazırladığı ‘Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek’ raporunda gençlerin kentteki öncelikli ihtiyaçlarının ulaşım, sosyal yaşam ve ekonomik destekler olduğu ortaya çıktı.

Bu doğrultuda harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 1 TL’lik ulaşım uygulamasını hayata geçirdi. Gençlerin talepleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak başlatılan bu uygulama, öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırırken aynı zamanda sosyal yaşama daha aktif katılımlarını destekliyor.

BAŞKAN ARAS: “ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZÜNÜN GÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda attığımız bu adımın, öğrencilerimizin yüzünü güldürdüğünü görmek bizler için en büyük mutluluk. Gençlerimizin kültürel etkinliklere katılabildiği ve şehrimizin güzelliklerinden faydalanabildiği bir Muğla’yı birlikte inşa ediyoruz.” dedi.