Milas Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Öğrenci Koçluğu” hizmetiyle akademik başarıyı ve psikososyal gelişimi destekliyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi eğitim alanındaki sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini gerçekleştiren Milas Belediyesi ‘Öğrenci Koçluğu’ hizmeti ile öğrencilerin yanında oluyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte lise, ortaokul ve LGS-YKS hazırlık grubu öğrencilerinin akademik başarılarını desteklemek, psikososyal gelişimlerine katkı sunmak ve eğitim süreçlerinde karşılaştıkları bireysel, sosyal ve duygusal sorunlarla başa çıkabilmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Milas Belediyesi, öğrencilere Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti sunacak.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞECEK…

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan alanında deneyimli personeller tarafından lise, ortaokul LGS (Liselere Giriş Sınavı) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanan öğrencilere yönelik; haftalık görüşmeler, kişiye özel çalışma planı, haftalık konu ve soru takibi, psikolojik destek, hedef oluşturma, meslek seçimi ve motivasyon sağlama çalışmalarının yapılacağı ‘Öğrenci Koçluğu’ hizmeti ücretsiz olarak öğrencilerle buluşacak.

BİLGİ İÇİN…

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Yaşam Merkezi’nde verilecek olan Öğrenci Koçluğu hizmetine katılmak isteyen öğrenciler (0252) 515 02 90 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.