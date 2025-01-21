Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara sunduğu destekleri büyütmeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Sosyal yardımlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarına önemli destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 13 bin 602 aileye toplamda 50 milyon 825 bin TL değerinde sosyal yardım desteğinde bulundu.Büyükşehrinmevcut sosyal destek projeleri arasında Emeklilere Destek Paketi, Halk Kart Desteği, Anne Kart Desteği, Nakdi Yardımlar, Öğrenci Beslenme Çantası Desteği, Karakış Destek Paketi, Bayram Desteği, Ulaşım Desteği, Kırtasiye Desteği, Okul Kıyafet Desteği, Sınav Ücreti Desteği ve Hoş Geldin Bebek Desteği gibi pek çok önemli hizmet bulunuyor. Bu projelerle, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Halk Kart ile Sosyal Dayanışma Güçleniyor

Sosyal belediyecilik kapsamında Büyükşehrin hayata geçirdiği halk kart kapsayıcı yapısıyla pek çok sosyal destek paketini bir araya getirerek ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sağlıyor. Uzman ekipler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere verilen Halk Kart, il genelinde geniş bir kesime ulaşarak temel ihtiyaçların karşılanmasına olanak tanıyor.

Halk Kart ile vatandaşlar, gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini kolaylıkla temin edebiliyor. Bu destek, hem bireysel ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Bugüne kadar uygulanan Halk Kart desteğiyle pek çok aileye ulaşılarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürü daha da pekiştirildi.

Başkan Aras: "Sosyal destek bütçesini üç kattan fazla artırdık”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Aras, sosyal belediyeciliği bir öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, vatandaşların hayatına doğrudan dokunan hizmetler sunmanın en temel görevleri olduğunu vurguladı.

Başkan Aras, şu ifadeleri kullandı:"Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde tüm hemşehrilerimizin yanında olmak için çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek, onlara daha iyi bir yaşamsunmak için çalışmayı gerektirir. Bu anlayışla, sosyal destek bütçemizi 2025 yılı için üç kattan fazla artırarak, 50 milyon 825 bin TL’den 160 milyon TL’ye çıkardık. Genişletilen bütçe ile daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza destek olmak istiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak, tüm Muğlalıların eşit hizmet almasını sağlamak bizim en büyük önceliğimizdir. Eğitimden sağlığa, gıdadan temel ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz destekleri büyüterek, daha güçlü bir dayanışma kültürü oluşturacağız. Sosyal destek projelerimizi büyüterek, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışıyla ilerliyoruz. Birlikte daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz "