Muğla Dalaman Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında kadınlara özel bir matine düzenleyerek ilçedeki hanımları bir araya getirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, katılımcılara keyifli ve eğlenceli bir ortam sundu. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un eşi Binnaz Durmuş'un da katıldığı etkinliğe katılım yoğun oldu.

Belediye Başkanı Sezer Durmuş ise etkinlikte kısa süreliğine yer alarak Belediye olarak sosyal etkinliklerle ilçedeki kadınların bir araya gelmesini sağlamaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kadınların günlük yaşamın stresinden uzaklaşmasını amaçlayan etkinlikte, Ata Irmak ve orkestrası sahne aldı. Canlı müzik eşliğinde unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte sevdikleriyle birlikte vakit geçirme fırsatı bulan hanımlar, müzik ve eğlencenin tadını çıkararak gönüllerince eğlendi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un eşi Binnaz Durmuş etkinlikte kısa bir konuşma yaptı. Durmuş, etkinliğin kadınların sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek; “Burada bizimle olduğunuz için hem Dalaman Belediyesi adına hem de kendi adıma çok mutluyum. Bu akşam katılım oldukça yoğun oldu. Beni çok mutlu ettiniz. Dalaman Belediye Başkanımız Sezer Durmuş’un “12 Ay 12 Etkinlik” sözü vardı. Bu ay da düzenlediğimiz etkinlik kadınlarımıza özel oldu. Benim de naçizane bir katkım olduysa gurur duyarım. Bundan sonra daha güzel organizasyonlarda bir araya gelmek ümidiyle hepinize teşekkür ederim.”

Etkinliğe katılan vatandaşlar, böylesine güzel bir organizasyon düzenlediği için Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a teşekkür ederek, sağlanan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.