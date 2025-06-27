Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca Sarıgerme’de “Melek İzciler Yıldız Oymağı” Kampı düzenledi. MUĞLA (İGFA) - Türkiye’de ilk olan Kısa Mola hizmetiyle engellerin sevgiyle aşılmasını sağlayan, engelli bireye sahip ailelere destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola hizmetinden yararlanan bireyler için Engelsiz İzciler Kampı’nı bu yıl Ortaca Sarıgerme’de Melek İzciler Yıldız Oymağı ismi ile düzenledi. 24-26 Haziran tarihleri arasında Ortaca Sarıgerme Halk Plajı’nda düzenlenen 8.Engelsiz İzci Kampı’na Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye Kısa Mola Merkezleri’nden yararlanan toplam 36 Engelsiz İzci katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ortaca Sarıgerme’de düzenlediği Engelsiz İzci kampı iki gece, üç gün sürdü. Engelsiz İzciler kampta ilk gün çadırlarını kurdular ve akşam kamp oyunları oynadılar. İkinci gün deniz etkinliği, Ortaca Belediyesi’nin desteğiyle Dalyan kanal turu yaptılar. Engelsiz İzciler deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezini (DEKAMER) ziyaret ederek merkezde yürütülen hizmetleri öğrendiler ve yaralı kaplumbağaların rehabilitasyon sürecine tanıklık ettiler. Doğanın kalbinde kurulan kampta, izciler çeşitli kamp oyunlarıyla hem eğlendi hem de takım ruhunu pekiştirdi. Gün boyunca süren etkinliklerde izciler deniz aktivitelerine katılarak serin suların da keyfini çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yıl sekizincisini düzenlediği Engelsiz İzciler kampı ile engelli bireylerin ve engellisi olan ailelerin sosyal hayata katılımını sağlamayı, engelli bireylerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirmelerini, sosyal etkileşim, dayanışma ve bağımsız yaşam becerileri konusunda önemli kazanımlar elde etmelerini amaçlıyor.

BAŞKAN ARAS; “BİZ MUĞLAMIZDA TÜM RENKLERİMİZLE, FARKLILIKLARIMIZLA GÜZELİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras izciliğin doğayla uyumlu yaşamayı, yeni beceriler edinmeyi sağladığını, Engelsiz İzciler projesiyle de Muğla’da yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Başkan Aras; “Muğlamız doğası, denizi, yeşili, tüm güzellikleri ile insanlara mutluluk, huzur ve umut veren bir şehir. Bu eşsiz doğada farklı ilçelerimizden gelen Engelsiz İzcilerimiz bir araya geldiler ve unutulmaz üç gün geçirdiler. Birlikte çadır kurdular, denize girdiler, takım oyunları oynadılar. Doğada hem tek başlarına hem de birlikte yeni yaşam becerileri kazandılar. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğlamızda engelleri sevgiyle aşmaya, onları sosyal hayat içinde daha da görünür kılmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Muğlamızda tüm renklerimizle, farklılıklarımızla güzeliz.” dedi.