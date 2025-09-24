Bodrum, 3-5 Ekim 2025’te 8. Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapacak. 23 ülkeden 2 bin 100 sporcunun katılacağı etkinlik, 21K, 10K ve 5K parkurlarıyla Bodrum’un tarihi ve doğal güzellikleri arasında festival atmosferinde gerçekleşecek.Mesut IŞIK / MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum, 3-5 Ekim 2025 tarihlerinde 8. Bodrum Yarı Maratonu ile spor ve kültür buluşmasına hazırlanıyor.

Mint Organizasyon tarafından düzenlenen maratona, kayıtların tamamlanmasıyla 23 ülkeden 2100 sporcu katılacak. Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, Japonya, İran ve Brezilya gibi ülkelerden gelen koşucular, Bodrum’un eşsiz manzaralarında yarışacak.

FESTİVAL HAVASINDA KOŞU

5 Ekim Pazar günü Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alacak yarış, 21K, 10K ve 5K parkurlarıyla gerçekleşecek.

Koşucular, Bodrum Kalesi, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili gibi simge noktalardan geçerek beyaz evlerle süslü sokaklarda koşacak.

Üç gün sürecek etkinlik, müzik ve sosyal aktivitelerle festival havasında geçecek, sporcular ve ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yarış sonuçları bodrumyarimaratonu.com adresinde yayımlanacak. 21K, 10K ve 5K parkurlarında genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye girenler ödüllendirilecek.