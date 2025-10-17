Bursa'da Mudanya Belediyesi, maddi imkânsızlıklar ve doğal afetler nedeniyle gıdaya erişimde zorluk çeken vatandaşlara destek olmak amacıyla Gönüllü Hareketi Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle; gıda, giyim ve temizlik ürünleri desteği sunulurken, açlık ve yoksulluk azaltılacak ve gıda israfı da önlenecek.BURSA (İGFA) - Bursa Gıda Bankası’nın Mudanya Şubesi’nin açılmasını kapsayan protokol, Mola Mudanya’da düzenlenen törenle hayata geçti.

Törene Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka, dernek yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında faaliyet gösterecek Gıda Bankası, ihtiyaç sahiplerine sürdürülebilir destek sağlayacak.

DALGIÇ: “SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİKLE DAHA FAZLA İNSANA ULAŞACAĞIZ”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gıda Bankası’nın örnek bir model olacağını vurgulayarak, “Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla yenilikçi yöntemler geliştiriyoruz. Gıda Bankası, Mudanya için bu anlayışın somut bir örneği. Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 30’u açlık sınırının altında. Köylerde çocuklara eğitim, ihtiyaç sahiplerine bakım hizmeti sunuyoruz; şimdi gıda desteğiyle bu zinciri tamamlıyoruz. Daha fazla insana ulaşarak kalıcı avantajlar sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Dalgıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

ŞİPKA: “TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR MODEL”

Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka ise, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde başlatılan iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Hayırseverlerin ve kurumların güvenle katılabileceği bir modelle dayanışma ağını büyüttüklerini ifade eden Şipka, Mudanya Belediyesi ile bu adımı atmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu sistemin Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olacağını söyledi.

Protokol töreni ardından Başkan Dalgıç ve dernek yöneticileri, Gıda Bankası’nın faaliyet göstereceği binada incelemelerde bulundu.