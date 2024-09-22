Bursa Valiliği'nin oluru ile kültürel amaçlı rota ilan edilen 'Rota Myrleia'da Mudanya Belediyesi'nin organizasyonuyla yaz boyunca 20 kilometrelik parkurun tamamlanması ardından ilçenin büyüleyici doğasında yürüyüş devam ediyor.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi'nin organizasyonuyla ilçenin eski isimlerinden olan Myrleia Antik Kenti'nin kurucusu Herakles'in sadık dostu 'Hylas'ın izini sürdüğü trekking rotasında parkur bu kez Çepni Mahallesi'nden başladı.

Yaz boyunca 20 kilometrelik mesafede 4 kez yürüme rotası oluşturan doğa gönüllüleri dağ tepe demeden 'Neredesin Hylas' diyerek yürüyüşlerini gerçekleştirirken, bu kez daha zorlu bir parkurda yürüyüşe başladı.

Mudanya'nın büyüleyici doğasında ilçenin kırsal mahalleleri Çepni'den başlanan 7,8 kilometrelik zorlu parkur Üsküptepe güzergahını takiben Kumyaka Mahallesi'nde noktalandı. Doğasever grup, doğal ve tarihi güzellikleri yakından görme fırsatı yakalarken, Marmara'nın sonsuz maviliğine de tanıklık etti. Rota Myrleia'daki yürüyüşlerin devam edeceği öğrenildi.