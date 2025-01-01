Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşlar yeni yılı Mütareke Meydanı’nda günler öncesinde oluşturulan ve her akşam çeşitli etkinliklerin olduğu Yeni Yıl Pazarı'nda karşıladı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı kutlamasında bir araya gelen yüzlerce Mudanyalı, büyük umut ve beklentilerle yeni yıla merhaba dedi.

DJ KFA’nın performansı ve Uzun Lafın Kısası grubunun konseriyle yeni yıl coşkusunu yaşayan Mudanyalılar, hep birlikte geri sayım yaparak yeni yıla girdi.

Her yaştan binlerce Mudanyalı ile yeni yıl coşkusunu yaşayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 2025 yılına büyük bir heyecan ve yeni hedeflerle girdiklerini söyledi.

2024’ün kendisi için çok özel bir yıl olduğunu belirten Dalgıç, Mudanya'nın güzelliklerini koruyarak, sizlere daha yaşanabilir bir kent sunmak için durmadan çalışacaklarını belirterek, güven ve sevgisiyle Mudanya'yı hep birlikte daha güzel geleceğe taşıyacaklarını söyledi. Yeni yılın yeni başlangıç olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, "Umuyorum ki 2025, sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yıl olur. Sizlerin yanında, sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Mudanya’dayız! En güzel yılları hep birlikte Mudanya’da yaşayalım. Herkese mutlu yıllar!” diyerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu.