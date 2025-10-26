Bursa'nın Mudanya ilçesinde “Geçmişin İzleri, Geleceğin Turizmi” temasıyla Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren Turizm Çalıştayı tamamlandı. Çalıştayda, Mudanya'nın turizm vizyonu ortak akılla şekillendi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen “Geçmişin İzleri, Geleceğin Turizmi” temalı Mudanya Turizm Çalıştayı, Tirilye Taş Mektep’te üç gün süren oturumların ardından tamamlandı.

Akademisyenlerin, turizm profesyonellerinin, işletmecilerin ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, Mudanya’nın turizm vizyonu bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

MUDANYA’NIN TURİZM YOL HARİTASI ORTAK AKILLA BELİRLENECEK

“Doğa ve Ekoturizm”, “Gastronomi ve Kültürel Miras”, “Yerel Ekonomi ve Girişimcilik” ile “Deniz Turizmi ve Kıyı Kimliği” başlıklarında düzenlenen tematik oturumlarda; halkın turizme katılımı, tarihi mirasın korunması, teknolojinin turizme etkisi, kooperatiflerin ve yerel esnafın kalkınmadaki rolü gibi konular tartışıldı. Katılımcılar, Mudanya’nın somut ve somut olmayan kültürel mirasının turizme kazandırılması, sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturulması ve yerel üretimin desteklenmesi için öneriler geliştirdi.

BAŞKAN DALGIÇ: “MUDANYA ARTIK KENDİ HİKAYESİNİ YAZIYOR”

Çalıştayın ardından değerlendirmede bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinliği “Mudanya’nın turizm hikayesini yeniden yazma süreci” olarak nitelendirdi.

Akademisyenlerden turizm profesyonellerine, üreticilerden genç girişimcilere kadar çok geniş bir katılım olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, ortaya çıkan fikirlerin Mudanya’nın doğasına, tarihine ve üretken insanına yakışan bir vizyon çizdiğini söyledi. Bakan Dalgıç, sürdürülebilirlik ve katılımcılığın altını çizerek, "Mudanya’nın geleceğini, kimliğini, değerlerini konuştuk. Bu süreç, sürdürülebilir ve katılımcı bir turizm anlayışını kalıcı hale getirmenin başlangıcıdır. Yerel zenginliklerimizi koruyarak büyümenin mümkün olduğunu gördük. Şimdi bu fikirleri Mudanya Turizm Vizyon Planı ile kalıcı bir stratejiye dönüştürme zamanı" diye konuştu.

Yıl boyunca sürecek tematik buluşmalarla Mudanya Turizm Stratejisi ve Master Planının hazırlanacağını belirten Başkan Dalgıç, çalıştayın bu uzun soluklu sürecin ilk adımı olduğunu vurguladı.

“Bu plan, ‘Mudanya nasıl bir turizm kenti olmalı?’ sorusuna ortak akılla yanıt verecek" diyen Başkan Dalgıç, "Doğa ve deniz turizmi, gastronomi, yerel üretim ve kültürel miras başlıklarında somut bir yol haritası oluşturuyoruz. Mudanya hem kimliğini koruyan hem de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir turizm modeliyle geleceğe hazırlanacak. Bu bir başlangıç. Mudanya’nın turizm vizyonunu herkesin katkısıyla yazıyoruz. Her fikir, her öneri bu yolculuğun parçası olacak" diye konuştu.