Millî Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetimizin 102’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında ülke genelinde düzenlenecek kutlama programlarına ilişkin detayları paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyetin 102’nci yılı, yurt genelinde coşku ve gururla kutlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı da, Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümününü asırlık Cumhuriyete yaraşır etkinliklerle kutlayacaklarını açıkladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun milletle birlikte yurt genelinde birçok etkinlikle kutlanacağını duyuran Milli Savunma Bakanlığı kutlamalar kapsamında; Anıtkabir’de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikat ve Ankara’da geçit töreni düzenleneceğini, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 24 gemiyle 24 farklı limanı ziyaret edeceğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da kutlamalara özel gösteriler hazırladığını bu noktada birçok ilde muharip uçak geçişlerinin gerçekleştirileceğini, SOLOTÜRK'ün 29 Ekim’de Antalya semalarında özel bir gösteri uçuşu yapacağı kaydedildi. Türk Yıldızları'nın gösteri uçuş yeri ise Kırklareli olacağı duyuruldu.

MEHTERAN VE ASKERİ BANDOLARDAN CUMHURİYET KONSERLERİ

Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Mehteran Birliği, Armoni Mızıkası ve askeri bandolar, birçok ilde konserler vereceğini belirten Bakanlık, konserlerin halkın katılımına açık olacağını ve “Cumhuriyet coşkusunun şehir şehir yaşatılacağını” bildirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1981292160881160243

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Asil Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı verdiği destansı mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümünde, asırlık mirasımıza yakışır etkinliklerle milletimizle birlikte bu büyük coşkuyu paylaşacağız.” ifadeleri yer aldı.