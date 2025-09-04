Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında terörle mücadele ve hudut güvenliği operasyonlarındaki son gelişmeleri paylaştı. Bir PKK’lı terörist teslim olurken, sınırda 326 şahıs yakalandı, 42 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nda düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, sınır ötesi ve yurt içinde yürütülen operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin imha edildiğini bildirdi. Aktürk, TSK’nın arazi arama-tarama, mağara, sığınak ve patlayıcı imha çalışmalarına aralıksız devam ettiğini, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1963531446381154731

Suriye’deki Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde imha edilen tünel uzunluğunun 580 kilometreye ulaştığı belirtildi.

SINIRDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TSK’nın hudut güvenliğine yönelik Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirlerini uyguladığı vurgulanan toplantıda, son bir haftada 4’ü terör örgütü mensubu 326 kişinin yakalandığı açıklandı.

Yılbaşından bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5 bin 834 kişi yakalanırken, 47 bin 718 kişi ise engellendi. Van ve Hatay hudutlarında yapılan aramalarda 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.