İlker İnanoğlu'nu gören tanıyamadı! Şevket Çoruh'tan güldüren yorum... İlker İnanoğlu'nu gören tanıyamadı! Şevket Çoruh'tan güldüren yorum...
Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman'dan estetik iddialarına fotoğraflı yanıt!
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman, yarışma sonrası estetik iddialarına yanıt verdi. Duman, sosyal medya hesabından paylaştığı...Devamı için tıklayınız