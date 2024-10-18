Miss Universe Türkiye birincisi Ayliz Duman'dan estetik iddialarına fotoğraflı yanıt!
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman, yarışma sonrası estetik iddialarına yanıt verdi. Duman, sosyal medya hesabından paylaştığı...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
AK Parti Bayburt'taki ilçe kongrelerini sonuçlandırdı.
Harran Ovası’nda ikinci rejeneratif pamuk hasadı
Bursalı genç gazeteci Ünal Özbay hayatını kaybetti
Bayburt SGK İl Müdürü Uyardı!,Sigortasız çalışmayın
Bayburt Belediyesi Mezbahanesi'nin hizmet kalitesi tescillendi