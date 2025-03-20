Et üretiminde hayvan yemi girdilerinden mısır için arz güvenliği ve fiyat artış riskini önlemek adına ithalatta 30 Haziran’a kadar geçerli 1 milyon tonu aşmayacak tarife kontenjanı açıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Kararı" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığını talebi üzerine fiyat istikrarı için kararın alındığı belirtildi.

Bu kapsamda vatandaşların temel tüketim maddelerinden et için önemli bir üretim girdisi olan hayvan yeminin yanı sıra diğer bazı gıda ürünlerinde de kullanılan mısırın arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak adına bu yolla gıda fiyatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek maksadıyla, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 30 Haziran 2025 tarihine kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldığı duyuruldu.

1 Temmuz’dan sonra mısır ithalatından gümrük vergisinin tekrar yüzde 130 olarak uygulanacağı ifade edilen açıklamada söz konusu tarife kontenjanı kapsamı ithalattan adil bir şekilde faydalanılabilmesini teminen, bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek olup, müteakiben tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklenmesi gerekeceğinin altı çizildi.