Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde sözleşmeli bilişim personeli temini için yapılan sınav sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı bilişim alanında görev yapacak personel alım sürecini tamamladı. Personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanan sonuçlar, başvuruda bulunan adayların merakla beklediği gelişmeyi duyurdu.

Milli Svunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapğtığı paylaşımda ''Millî Savunma Bakanlığı Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini Sınav Sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.'' ifdelerine yer verid.