Tarihi Taşhan’da 6-7 Şubat tarihlerinde açık olacak hayır çarşısından elde edilen gelir, yıkılan cami ve Kur’an kurslarının yapımında kullanılması için deprem bölgesine gönderilecek.

Tüm ülkeyi derinden sarsan 6 Şubat depreminde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye illerinde 515 cami ve 572 Kur’an kursu yıkıldı. Depremden etkilenen bölgelerdeki camilerin ve Kur’an kurslarının yeniden inşası için ülke genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek amaçlı Tarihi Taşhan’da hayır çarşısı açıldı. 2 boyunca açık olacak hayır çarşısından elde edilen gelir, deprem bölgesine gönderilecek.