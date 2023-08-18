Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Muhittin Hamdi Yıldırım, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Merkez İlçe Başkanı Erol Bırni ile birlikte Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Milletvekili Karaman, Başkan Murat Okutmuş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek basının sorunlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Saadet Partisi olarak Gelecek Partisi'nden gelen milletvekilleri ile grup kurduklarını ve muhalefetin sesini daha iyi duyuracaklarını söyleyen Karaman, ülkenin ekonomik bir darboğazdan geçtiğini, tüm Karadeniz illerini gezdiğini ve vatandaşların iktidara verdikleri oydan çok kısa bir sürede pişman olduklarını söyledi.

Mehmet Şimek'in ekonominin başına getirilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki söylemleri ile uyuşmadığını söyleyen Karaman, Merkez Bankasının faizi artırma kararlarını şakınlıkla takip ettiklerini söyledi. Karaman, 'Nas var diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeni merkez bankası başkanı ile birlikte habire faiz artırıyor" diye konuştu.

Karaman, mecliste muhalefetin sesinin daha çok duyulacağını ve Saadet Partisi farkını ortaya koyacaklarını kaydetti. Ziyarette YİK Üyesi Muhittin Hamdi Yıldırım BGC Başkanı Murat Okutmuş'a kitap hediye ederken, Okutmuş da ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, Osman Okutmuş'un 'Bayburtlu Celâlî' adlı eserinden Karaman ve Yıldırım'a hediye etti.