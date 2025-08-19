Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda belediyenin mali durumu, içme suyu arıtma tesisi ve çeşitli belediye hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu

AK Parti Bayburt İl Koordinatörü ve Rize Milletvekili Avukat Harun Mertoğlu'nun divan başkanlığını üstlendiği toplantıda konuşan Memiş, teşkilat içindeki beraberliğin önemine sık sık değindi.

Başkan Memiş, konuşmasında Bayburt Belediyesi'nin son dönemde hayata geçirdiği projeleri detaylı bir şekilde paylaştı.

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş: AK Parti Bayburt İl Teşkilatımızla birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, birlik ve beraberlik içerisinde, durmadan çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Kent Düzenlemesi ve Altyapı: Son 30 yılın en çetin kışında başarılı bir karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirten Memiş, yaz aylarında da yoğun asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla sahalarda aktif olduklarını ifade etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırımların araç parkından temizlenerek yayaların güvenliğinin sağlandığını, Saray Bahçesi'ndeki otoparkın ise modernleştirildiğini ekledi. Ayrıca, 15 metruk binanın yıkımının tamamlandığını ve yerlerine mini parklar yapılacağını duyurdu.

Hizmet ve Sosyal Projeler: Bayburt'ta 24 saat kesintisiz temizlik çalışmalarının sürdüğünü ve bu hizmet için Çevre Bakanlığı'ndan araç ile konteyner desteği alındığını kaydetti. Cenaze hizmetlerinin tamamının belediye tarafından üstlenildiğini ve evde bakım hizmetlerinin devam ettiğini belirtti. Toplu taşımada kart sistemine geçişle birlikte durakların yenilendiğini ve bu sayede sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi.

Sosyal Alanlar ve Çevre: Kentteki park sayısının artırılacağını ve yeni oyun parklarının inşa edileceğini açıklayan Başkan Memiş, Eski Hastane bölgesindeki yeni parkın 10 gün içinde hizmete gireceğini dile getirdi. Şehir parkındaki mescit ve lavaboların da yenilendiğini söyledi. Sinek ve larva ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini ve kesimhanenin yenilendiğini ifade etti.

İçme Suyu ve Sosyal Destek: Arıtma tesisinin tamamlandığını ve musluktan akan suyun kireç oranının düştüğünü belirten Memiş, suyun yakında ideal seviyeye ulaşacağını müjdeledi. Aile Yaşam Merkezi'nin yeniden faaliyete başladığını ve öğrencilere yönelik hizmetlerin devam ettiğini söyledi. Ayrıca, aile danışmanlığı hizmetlerinin de verilmeye başlandığını ekledi.

Konuşmasının sonunda, "Birbirimizi sevelim, birbirimizi destekleyelim, bir olalım, beraber olalım ki önümüzdeki süreçlere birlikte emin adımlarla yürüyelim" diyerek beraberlik mesajını yineledi.

Ağustos Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısına; AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belde Belediye Başkanı Nahit Binbir, Gökçedere Belde Belediye Başkanı Mikdat Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu ve partililer katıldı.