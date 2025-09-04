Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının ardından tahrip olan yolları hızla yenileyerek vatandaşların mağduriyetini önlüyor.MERSİN (İGFA)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının ardından tahrip olan yollarda asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede asfaltlama işlemlerine başlayan MESKİ ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde yollar hızlıca yenileniyor, vatandaşlar mağdur edilmiyor.

ALTYAPI YATIRIMLARINI TAMAMLAYAN MESKİ, ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARINA DA HIZ VERİYOR

Tüm ilçelerde altyapı çalışmalarını kararlılıkla sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde altyapıdan sonra bozulan yolları modern ve kaliteli ekipmanlarla yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

MESKİ, “Mersin Mezitli İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşi (AFD MESKİ-W1_RB)” kapsamında Seymenli Mahallesi Doğlu Caddesi’nde Ø1200 düktil boru ile 1850 metre isale hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. İçme suyu çalışmalarının ardından MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü tarafından muhtelif mahalle ve caddelerde asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında içme suyu altyapısı yenilenen 1850 metre uzunluğundaki yol, 2 bin 700 ton bitümlü sıcak karışım asfalt ile kaplandı.

ARAYAN: “DAHA GÜVENLİ VE RAHAT BİR ULAŞIM AĞI OLUŞTURUYORUZ”

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü’nde inşaat teknikeri olarak görev yapan Cem Arayan; “Altyapı çalışmalarından sonra tahrip olan yollar, kısa sürede sıcak asfaltla kaplanarak daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız, memnuniyetle devam edeceğiz” diye konuştu.